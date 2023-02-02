Вологда, 2 февраля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации есть, чем ответить тем, кто ей угрожает. Об этом 2 февраля он сообщил на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы.

Дмитрий Лобакин/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин (в центре) и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (слева) в зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва»

Путин подчеркнул, что нацизм в современном обличии представляет опасность для России.

«Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличии, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы снова вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада», — заявил российский лидер.

Он также сообщил, что у России есть, чем ответить тем, кто ей угрожает.

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Как передавало ИА REGNUM, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал долгом России не дать неонацистам шанса осуществить реванш.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал властям Германии объяснить своим гражданам, зачем они снова втягивают немецкий народ в войну, и вспомнить 1943 год.

В Волгограде на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» торжественно открыли бюсты Иосифа Сталина, Александра Василевского и Георгия Жукова.