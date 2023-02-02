Тверь, , 17:52 — REGNUM В Тверской области открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта — в деревне Топалки Сандовского муниципального округа и поселке Восток Калининского района. Они построены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и национального проекта «Здравоохранение».

В Тверской области начали работу новые фельдшерско-акушерские пункты Пресс-служба правительства Тверской области

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал — обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из приоритетов отрасли здравоохранения. Пациентами нового фельдшерско-акушерского пункта в Топалках являются жители поселка и близлежащих деревень — это более 100 человек, включая детей. ФАП в поселке Восток обслуживает 340 человек, из них 49 — маленькие пациенты.

«Новому модульному фельдшерско-акушерскому пункту рады все, ведь больше половины нашего населения — пенсионеры, которые часто нуждаются в медицинской помощи, — отметила фельдшер Топалковского ФАПа Галина Смык. — Модульный ФАП оборудован всем необходимым для оказания медицинской помощи, здесь комфортно, тепло и удобно. Спасибо региональной власти за такое важное и нужное для населения решение».

В Тверской области начали работу новые фельдшерско-акушерские пункты Пресс-служба правительства Тверской области

ФАПы в Топалках и Востоке — новые, современные медицинские учреждения модульного типа. Общая площадь каждого составляет 100 кв. метров. Здесь обустроены приемный и смотровой кабинеты, процедурная, прививочная и стерилизационная, комнаты для отдыха персонала, хранения лекарственных препаратов и другие помещения.

В Тверской области начали работу новые фельдшерско-акушерские пункты Пресс-служба правительства Тверской области

Напомним, в январе 2023 года в Верхневолжье также начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Загородный Калининского района. В 2022 году в Тверской области было установлено 22 ФАПа. Они обустроены в деревнях Луги Андреапольского округа, Фралево Бежецкого района, Кузнецово Вышневолоцкого округа, Улин Западнодвинского округа, Раково Зубцовского округа, Леушино Кашинского округа, Рачёво Краснохолмского округа, Гнездово и Язвиха Лихославльского округа, Кривцово Нелидовского округа, Козлы Оленинского округа, Топалки Сандовского округа, Бирючёво Спировского округа, Орлово Старицкого округа, Ново-Троицкое Торопецкого района, Устиново Кимрского округа; селах Кемцы Бологовского района, Кой Сонковского округа, Красное Кимрского округа, а также в селе Колталово, поселках Восток и Загородный Калининского района.