Путин: нацизм в современном обличии создает угрозы России
Волгоград, 2 февраля 2023, 18:18 — REGNUM Идеология нацизма вновь создает угрозы безопасности России. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин выступая на концерте по случаю 80-летия Сталинградской битвы.
«К сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличье, современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны», — сказал глава государства.
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По его словам, Россия вынуждена дать отпор агрессии со стороны коллективного Запада.
Глава государства также сообщил, что современная война с Москвой будет другой.
Как сообщало ИА REGNUM, замначальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев заявил, что получившим ранения военнослужащим первая медицинская помощь оказывается в течение 10 минут на поле боя.