Решение президента России Владимира Путина подписать указ, согласно которому Россия может ограничить возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые «совершают недружественные действия», вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 24 апреля в социальной сети Facebook.

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«Супер! Путин, давно пора всех недружественных стран оставить за «красной чертой». Вот пускай и квакают теперь!» — обращается Нина К.

Многие пользователи оказались по-настоящему рады, узнав, что соответствующий указ был подписан, и теперь Россия встала на полноценный путь отстаивания собственных интересов.

«Давно пора! А то называют нас агрессорами, воевать хотят, санкции накладывают, но в то же время ездят к нам на работу, деньги за транзит газа получают, товары покупают и продают. Думаю, это только начало», — подозревает Юра Б.

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«Наконец-таки начали о себе думать, а то всё перед другими прыгали, себе в убыток», — написала Ирина Я.

Некоторые комментаторы считают, что в результате принятых решений многие работодатели в России могут оказаться в затруднительной ситуации. Люди считают, что государство должно принимать меры, чтобы поддержать пострадавших предпринимателей.

«У меня только один вопрос, куда пойдут люди, у которых были договоры на год (как правило), если дипломатические представительства будут вынуждены с ними разорвать трудовые договоры? Фактически люди останутся без работы», — отметила Olga P.

Часть людей была раздосадована, услышав о подписанном указе. Люди считают, что российская дипломатия не смогла найти выход из сложившихся противоречий и теперь придётся рубить по живому — по связям с другими государствами.

«А ещё говорят нам об успехах нашей дипломатии. Перегавкались со всем миром. Странные у нас успехи какие-то», — считает Александр Л.

Отдельные пользователи указали, что на Россию ополчилось очень много европейских стран, и лучше обратить своё внимание на дружественные государства, нежели тратить своё время на разруливание конфликтов со злопыхателями.

«Абсолютно неразумная трата бумаги и чернил. Проще и легче указать все четыре дружественные страны, чем прописывать 200 недружественных», — поделился своим мнением Андрей К.

Нашлись и те, кто убеждён, что Россия с достоинством выйдет из любых геополитических передряг. На это у неё есть достаточное количество ресурсов и очень мощная армия, которая позволит эти ресурсы отстоять.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Пусть теперь они переживают, а Россия устала уже за всех переживать. Наконец-то! Хватит терпеть все эти унижения, санкции и ограничения. У России одна из лучших армий в мире и 30% всех ресурсов на планете. России не за что переживать, а им всем есть. Так что их очередь пришла. Как говорится: «Не буди медведя, когда он мирно спит». Ну что, разбудили медведя?» — написала Oksana K.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия может ограничить возможность принимать на работу граждан страны дипломатическими представительствами и консульствами тех государств, которые «совершают недружественные действия».