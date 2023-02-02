Путин: Сталинградская битва была сражением за существование истерзанной, но непокорённой страны

Волгоград, , 17:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин 2 февраля прибыл в Волгоград по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.

Сталинград. Февраль 1943 г. Советские солдаты у здания универмага на площади Павших Борцов, в подвале которого находился штаб командующего немецкими войсками генерала Фридриха Паулюса © Евзерихин Эммануил/ТАСС

В своей речи российский лидер отметил, что «Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа, а Сталинградская битва была сражением за существование истерзанной, но непокорённой страны».

Напомним, 2 февраля по площади Павших борцов в Волгограде в сопровождении сводного военного оркестра прошли порядка 1,5 тысяч человек. Часть участников марша была одета в обмундировании военного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию победы в Сталинградской битве. Глава государства возложил цветы к Вечному огню в Зале славы и почтил память павших в сражении советских солдат минутой молчания.

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