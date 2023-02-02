Волгоград, 2 февраля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Факт того, что России снова угрожают немецкими танками с крестами на борту, является невероятным. Об этом 2 февраля заявил президент России Владимир Путин.

Илья Таранцов/ТАСС Февраль 1943 г. Сталинград. Немецкая бронетехника, подбитая во время разгрома 6-й полевой армии вермахта под Сталинградом, на окраине города

«Невероятно, но факт — нам снова угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев», — сказал Путин.

Напомним, Владимир Путин принимает участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы в Сталинградской битве. Он возложил цветы к Вечному огню и могиле Чуйкова на Мамаевом кургане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что танки «Леопард» повторят судьбу своих предшественников «Тигров», которые воевали против СССР.