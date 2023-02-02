Путин заявил, что современная война с Россией будет совсем другой
Волгоград, 2 февраля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Современная война с Россией будет другой, заявил 2 февраля президент РФ Владимир Путин.
Дмитрий Лобакин/POOL/ТАСС
Президент России Владимир Путин во время возложения венка к Вечному огню в зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва»
«Те, кто втягивают Германию в новую войну с Россией и рассчитывают одержать победу над Россией, видимо, не понимают, что конфликт будет совсем другим», — сказал глава государства, выступая на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы.
Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется, подчеркнул Путин.
Ранее глава оборонного ведомства сообщал о том, что Германия может поставить киевскому режиму танки Leopard уже в ближайшие несколько месяцев.