Вологда, , 17:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл на торжественный концерт в Волгограде, посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве. Об этом 2 февраля сообщает корреспондент Р.

Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Волгоград, приуроченная к 80-летию победы в Сталинградской битве © Дмитрий Лобакин/POOL/РИА Новости

Российский лидер прилетел в Волгоград, чтобы почтить память павших во время этой ожесточенной битвы советских воинов.

Ранее президент России поднялся на Мамаев курган, где в 1942–1943 годах проходили тяжёлые бои. В Зале Воинской славы Путин возложил венок к Вечному огню.

Согласно данным Минобороны России, в Сталинградской битве с обеих сторон на разных этапах боевых действий участвовало свыше 2,1 млн человек. Она завершилась блестящей победой советских Вооруженных Сил. Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили около 1,5 млн человек. Потери Красной Армии составили около 1130 тысяч человек (из которых около 480 тысяч безвозвратные).

Как передавало ИА REGNUM, перед юбилеем победы в Сталинградской битве дорожные указатели «Волгоград» сменили на «Сталинград» на въездах в город.

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