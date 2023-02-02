Луганск, 2 февраля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Получившим ранения военнослужащим первая медицинская помощь оказывается в течение 10 минут на поле боя. Об этом 2 февраля сообщил замначальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС России

«Первая помощь на поле боя оказывается в течение 10 минут», — сказал Серговенцев по видеосвязи на прошедшем в Луганске заседании гуманитарного штаба «Единой России».

Он добавил, что раненые поступают в медицинские учреждения в течение часа, а в госпитали — в течение суток.

По его словам, в Вооружённых силах РФ достигнуты качественно новые показатели медицинского обеспечения, а эвакуация раненых проводится с использованием всех видов транспорта, включая авиационный и железнодорожный.

Также он рассказал, что система медицинской реабилитации позволяет проводить восстановление 60 тыс. военнослужащих в год, что соответствует текущей потребности.