Гессенский театр Висбадена отверг требование Киева «убрать русскую культуру»

Висбаден, Германия, , 17:55 — REGNUM Гессенский государственный театр Висбадена в ФРГ, где проходит ежегодный Майский фестиваль, ответил отказом на требование Украины о запрете русской культуры. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте театра.

Гессенский государственный театр Висбадена © J. W. Alker/imageBROKER.com/Global Look Press

Отмечается, что генеральный директор Национального оперного театра Украины Пётр Чуприна и министр культуры Александр Ткаченко уведомили министерство культуры ФРГ о том, что «украинская сторона не потерпит работы с людьми, представлявшими русскую культуру» и не будет участвовать ни в каких культурных мероприятиях с российской стороной.

«Это требование министра культуры Украины полностью убрать российскую культуру из нашего расписания не может быть приемлемым для нас в свободной стране», — подчеркнули в театре.

В театре добавили, что не считают правильным осуждать русский народ и культуру за происходящее на Украине, а также напомнили, что Майский фестиваль в Висбадене является международным и его участники выбирают одну культуру, объединяющую всех.

«Культура всегда живёт за счет человеческих ценностей, которые выше наций», — отмечено в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина запретила своим артистам участвовать в предстоящем фестивале в Висбадене из-за выступления там российской оперной певицы Анны Нетребко.

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