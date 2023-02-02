МИД Турции: власти Норвегии отменили акцию по осквернению Корана
Анкара, 2 февраля 2023, 17:55 — REGNUM Норвежские власти запретили планируемую акцию по осквернению Корана, заявил 2 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее в МИД Турции из-за планируемой на 3 февраля акции по осквернению Корана был вызван норвежский посол. Дипломату выразили протест.
Анкара осудила провокации со стороны Норвегии и назвала такие действия неприемлемыми.
Турция ожидала от норвежских властей аннулирования разрешения на акцию.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце января о возможности нападения террористов в Турции на фоне сожжения Корана в странах Европы заявили посольства США и Франции в республике.
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