Анкара, 2 февраля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Норвежские власти запретили планируемую акцию по осквернению Корана, заявил 2 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

Ранее в МИД Турции из-за планируемой на 3 февраля акции по осквернению Корана был вызван норвежский посол. Дипломату выразили протест.

Анкара осудила провокации со стороны Норвегии и назвала такие действия неприемлемыми.

Турция ожидала от норвежских властей аннулирования разрешения на акцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января о возможности нападения террористов в Турции на фоне сожжения Корана в странах Европы заявили посольства США и Франции в республике.

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