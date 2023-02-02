Замгоссекретаря США Нуланд сообщила о работе над обеспечением Киева дальнобойными ракетами

Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Правительство Соединённых Штатов работает над обеспечением потребностей Киева. Об этом, как передает телеканал Al Jazeera, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в рамках европейской миссии Евросоюз будет готовить танкистов ВСУ для танков Leopard 2, которые планируется поставить на Украину.

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