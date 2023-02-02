В США сообщили о работе над обеспечением Украины дальнобойными ракетами
Вашингтон, 2 февраля 2023, 17:43 — REGNUM Правительство Соединённых Штатов работает над обеспечением потребностей Киева. Об этом, как передает телеканал Al Jazeera, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах», — сказала она.
Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в рамках европейской миссии Евросоюз будет готовить танкистов ВСУ для танков Leopard 2, которые планируется поставить на Украину.
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