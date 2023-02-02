Вашингтон, 2 февраля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Правительство Соединённых Штатов работает над обеспечением потребностей Киева. Об этом, как передает телеканал Al Jazeera, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить потребности украинцев, в том числе в дальнобойных ракетах», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в рамках европейской миссии Евросоюз будет готовить танкистов ВСУ для танков Leopard 2, которые планируется поставить на Украину.

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