Вена, , 17:23 — REGNUM Австрийский нефтегазовый концерн OMV списал активы в России на общую сумму 2,5 млрд евро. Об этом 2 февраля заявил на пресс-конференции глава концерна Альфред Штерн.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, конфликт на Украине привел к списанию активов в России на 2,5 млрд евро.

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря руководство России официально запретило Газпрому покупать газ у совместных предприятий с OMV и Wintershall Dea по цене выше установленного лимита.

OMV и Wintershall совместно с Газпромом разрабатывают Южно-Русское месторождение газа, также Wintershall совместно с Газпромом — Уренгойское месторождение.

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