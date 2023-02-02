В Волгограде в торжественном марше в честь 80-летия Сталинградской битвы прошли 1,5 тысячи человек

Волгоград, , 17:56 — REGNUM В городе-герое Волгограде 2 февраля прошёл парад, посвящённый празднованию 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, сообщает пресс-служба мэрии.

Военная техника времен ВОВ до начала парада по случаю 80-й годовщины победы в Сталинградской битве © Дмитрий Рогулин/ТАСС

По площади Павших борцов в сопровождении сводного военного оркестра прошли порядка 1,5 тысяч человек. Часть участников марша была одета в обмундирование военного времени.

Затем в колонне механизированной техники проехали легендарный танк Т-34, раритетные «Газ-67» и «Газ-69», «ЗИС-5», мотоциклы, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, бронированный автомобиль ЗСТС «Ахмат», гаубица Д-30, пушка 2А36 «Гиацинт-Б», а также образцы современной техники.

Парад завершил пролёт самолётов АН-2, которые сбросили на городскую площадь поздравительные листовки.

Военные самолеты Ан-2Т на параде по случаю 80-й годовщины победы в Сталинградской битве © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 февраля в Волгоград для участия в нескольких мероприятиях прибыл президент России Владимир Путин.