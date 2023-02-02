Киев, 2 февраля, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Россия должна внести свой вклад в «восстановление Украины», заявила 2 февраля во время своего визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Именно поэтому власти ЕС рассматривают возможность использования конфискованных российских активов «для нужд Украины», сказала она.

Как сообщалось ранее, фон дер Ляйен анонсировала изучение возможных механизмов по перенаправлению изъятых средств России «на нужды Украины», но конкретных решений пока принято не было.

В МИД России ранее назвали «заморозку» российских активов в ЕС воровством.