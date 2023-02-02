Всеволожск, Ленинградская область, , 17:19 — REGNUM Неназванная деревообрабатывающая компания намерена наладить производство на площадке бывшего завода Ford во Всеволожске. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Завод во Всеволожске © Александр Демьянчук/ТАСС

«Площадка бывшего завода Ford в Ленобласти принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы.

Уточняется, что компания арендовала часть территории завода ещё в прошлом году. В настоящее время инвестор работает в режиме отладки производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент Российской Федерации Владимир Путин поручил отказаться от экспорта круглого леса.

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