Отставной следователь-криминалист СК России погиб в зоне спецоперации
СКР: полковник юстиции Андрей Фризен погиб в зоне спецоперации
Москва, 2 февраля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Фризен погиб в зоне спецоперации, куда отправился добровольцем. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба СК России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Обстрел ВСУ
В состав ВС России Фризена зачислили весной 2022 года. Он получил ранение, но осенью вновь вернулся в строй. На его счету следователя многие раскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления.
«При выполнении боевой задачи Андрей Абрамович трагически погиб», — сообщили в ведомстве.
В СКР выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.