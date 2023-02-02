Москва, 2 февраля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Фризен погиб в зоне спецоперации, куда отправился добровольцем. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

В состав ВС России Фризена зачислили весной 2022 года. Он получил ранение, но осенью вновь вернулся в строй. На его счету следователя многие раскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления.

«При выполнении боевой задачи Андрей Абрамович трагически погиб», — сообщили в ведомстве.

В СКР выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.