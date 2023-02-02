Путин возложил цветы к Вечному огню и могиле Чуйкова на Мамаевом кургане

Волгоград, , 17:12 — REGNUM Цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане в Волгограде возложил президент России Владимир Путин. Об этом 2 февраля сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане © Дмитрий Лобакин/POOL/РИА Новости

Путин приехал на мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию победы в Сталинградской битве. Глава государства возложил цветы к Вечному огню в Зале славы и почтил память павших в сражении советских солдат минутой молчания.

После этого он возложил цветы к могиле захороненного на территории Мамаева кургана дважды героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова, который командовал оборонявшей Сталинград 62-й армией.

Напомним, 2 февраля 1943 года Красная Армия одержала победу над нацистской Германией в Сталинградской битве, которая стала одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны и коренным образом изменила её ход.

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