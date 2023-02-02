Киев, , 17:09 — REGNUM Один миллион американских долларов обнаружили в диване бывшего замминистра обороны Украины Александра Миронюка, сообщает «Украинская правда».

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание опубликовало видео, на котором из дивана бывшего замминистра достают пачки купюр. Всего, как говорится в заметке, извлечено около одного миллиона доллара в разных валютах.

Примечательно, что обыск у бывшего замминистра проводился ещё в августе 2022 года. В январе 2023 года Печерский суд Киева постановил вернуть деньги. Основанием для решения стала расписка, в которой утверждалось, что экс-замминистра одолжил деньги у 86-летней жительницы Харькова.