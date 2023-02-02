Киев, 2 февраля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Истребителей, боеприпасов и запчастей, а также пилотов у Украины скоро не останется, заявил пилот ВСУ с позывным «Джус» в опубликованном 2 февраля интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По словам лётчика, не пожелавшего раскрыть своё имя, все украинские самолёты собраны в советские годы, и обслуживать их бесконечно нельзя. Приближается день, когда для самолётов не будет ни ракет, и комплектующих.

«В недалёком будущем мы можем совсем лишиться тактической авиации», — пожаловался «Джус».

Киеву «ещё вчера» нужны американские истребители F-16, добавил он и рассказал, что не смог поразить ни одну воздушную цель на советском самолёте МиГ-29. Издание называет собеседника асом.

Летчик заявил, что в рядах ВСУ не хватает молодых квалифицированных пилотов. Через полгода останутся одни «дедули-резервисты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, передаст ли Вашингтон Киеву истребители F-16. Президент Франции Эммануэль Макрон в своём заявлении 30 января не исключил таких поставок Украине.

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