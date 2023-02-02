Тверь, 2 февраля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя побывал сегодня, 2 февраля, в деревне Горка Сонковского округа. Он посетил одно из домохозяйств, где подключено газоснабжение. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, с вопросом о необходимости газификации этого населенного пункта к Игорю Рудене в ходе личного приема граждан в мае 2022 года обращалась председатель колхоза им. Чудова Валентина Лебедева.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Игорь Руденя в Сонково

В 2020 году в Сонковском округе был построен межпоселковый газопровод протяженностью более 18 км от деревни Пригорки до деревень Горка и Бережки. В сентябре 2022 года была завершена прокладка внутрипоселковых газовых сетей непосредственно в Горке. 14 декабря состоялся пуск голубого топлива по внутрипоселковым сетям. Возможность подключиться к газу предоставлена более 200 жителям деревни. В числе первых стал дом семьи Романовых, где сегодня и побывал Игорь Руденя.

«Видим, что наши жители благополучно пользуются магистральным газом. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина газ к домовладениям подводит оператор — компания «Газпром». В свою очередь, на уровне региона поддерживаем ряд категорий граждан при подключении домов к газу, в том числе участников специальной военной операции. Им предоставляется компенсация в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, приняты решения по поддержке многодетных семей при осуществлении газификации, им предусмотрено на эти цели до 300 тыс. рублей», — отметил Игорь Руденя при общении с журналистами.

«Хочу отметить, что, когда было объявлено об активизации работы по газификации по поручению президента, в области начались активные работы. Это очень радует. А нам самим теперь значительно легче в быту: не надо заготавливать дрова, нажал кнопку — и тепло», — отметил Евгений Романов. Евгений Владимирович Романов — почетный гражданин Сонковского района, всю свою жизнь посвятил развитию сельского хозяйства Верхневолжья. С 1974 трудился в колхозе имени Чудова, более 20 лет был его председателем. По его мнению, газификация будет способствовать развитию территории, привлечению инвесторов и новых жителей.

Помимо домовладений обеспечены возможности газификации социально значимых объектов. В Горском сельском поселении есть почта, фельдшерско-акушерский пункт, дом досуга, библиотека. В 2022 году в округе также построен межпоселковый газопровод от поселка Сонково до Пищалкино и деревни Сергеевское протяженностью 35 км. В Пищалкино проложено 2,5 км распределительных газовых сетей.

Всего по итогам 2022 года в Тверской области завершено строительство 681,7 км газовых сетей, предоставлена возможность газификации 7 862 домовладений в 25 населенных пунктах. Практически все они уже подключены к природному газу. Подводя итоги рабочей поездки в Сонковский округ, Игорь Руденя в целом отметил позитивные изменения, связанные с общим развитием территории.

«По итогам посещения больницы в Сонково принято решение о приобретении машины, нового оборудования для стоматологического кабинета и другой техники. На подстанции скорой помощи получили обратную связь о необходимости пополнения автопарка. Следует повышать уровень оснащенности дошкольных учреждений образования округа. Также среди приоритетных задач — продолжение ремонта дорог, в том числе подъездов к предприятиям. В частности, такое обращение прозвучало сегодня от коллектива колхоза «Красный октябрь», — подчеркнул Игорь Руденя.

Сельскохозяйственный кооператив — колхоз «Красный октябрь» расположен в селе Беляницы Сонковского муниципального округа. Председателем колхоза на протяжении 65 лет является один из самых опытных руководителей отрасли, Герой Социалистического Труда.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация жилья

На встрече с коллективом глава региона обсудил ряд вопросов, в том числе по привлечению сотрудников на предприятие, финансовой поддержки молодых специалистов, господдержке отрасли АПК, расширении рынка сбыта продукции и другие.

В ходе рабочей поездки в Сонковский муниципальный округ Игорь Руденя возложил цветы к обелиску «Вечная слава павшим за Родину» в посёлке Сонково, посетил детский сад, дом досуга, центральную районную больницу, филиал МФЦ.