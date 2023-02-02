Арестованный бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь госпитализирован в тюремную больницу

Красноярск, , 17:03 — REGNUM Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь госпитализирован в тюремную больницу. Об этом 2 февраля сообщает РБК со ссылкой на его жену.

По её словам, госпитализация потребовалась, потому что три недели назад к Митволю в камеру подселили двух больных гриппом, после чего он заболел.

«После этого ему ухудшили условия содержания, то есть его переселили в камеру без унитаза, с ледяной водой», — сказала Людмила Митволь.

Она рассказала, что в течение двух недель родственники не знали о состоянии здоровья Митволя, потому что не было возможности передать письма.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня 2022 года красноярский суд арестовал Митволя по делу о мошенничестве.

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