Лукашенко проведет встречу с президентом ОАЭ бен Заидом Аль Нахаяном
Минск, 2 февраля 2023, 17:12 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведёт 2 февраля встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Об этом сообщает агентство БелТА.
Согласно опубликованным данным, встреча состоится во дворце Шати, являющемся резиденцией главы ОАЭ.
Напомним, что 1 февраля белорусский президент завершил государственный визит в Зимбабве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии завершилось совместное летно-тактическое учение вооруженных сил республики и ВС России.
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