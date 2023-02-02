Минск, 2 февраля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведёт 2 февраля встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Согласно опубликованным данным, встреча состоится во дворце Шати, являющемся резиденцией главы ОАЭ.

Напомним, что 1 февраля белорусский президент завершил государственный визит в Зимбабве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии завершилось совместное летно-тактическое учение вооруженных сил республики и ВС России.

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