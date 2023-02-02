Париж, 2 февраля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. В рамках европейской миссии Евросоюз будет готовить танкистов ВСУ для танков Leopard 2, которые планируется поставить на Украину. Об этом 2 февраля написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в статье для издания Рroject syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Он напомнил, что сейчас Евросоюз является ведущим поставщиком военной подготовки для украинцев.

Боррель добавил, что через миссию военной помощи Евросоюза в Германии и Польше к апрелю планируется обучить 15 тысяч военнослужащих.

«И мы готовы удвоить усилия и обучить еще 15 тысяч человек, в том числе использованию танков, таких как Leopard 2», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, Евросоюз выделит Киеву ещё 500 млн евро.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что в 2023 году объём поставок всех видов вооружения, военной и специальной техники существенно увеличится.

Читайте также: Офицер США назвал условие, при котором США могут изменить курс по Украине