Москва, 2 февраля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Законопроект о некоторых особенностях применения дисциплинарного ареста в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время внесли в Госдуму глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Согласно законопроекту, дисциплинарный арест является крайней мерой дисциплинарного воздействия, заключается в содержании военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте и применяется, как правило, в тех случаях, когда другие меры, принятые командиром, оказались безуспешными. Назначать его предлагается на срок до 10 суток за один или несколько грубых дисциплинарных проступков.

К грубым дисциплинарным проступкам, за которые может назначаться дисциплинарный арест, относятся: нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление воинской части или установленного за пределами воинской части места военной службы, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, нарушение ряда уставных правил, умышленные уничтожение, повреждение, порча, незаконное расходование или использование военного имущества и ряд других нарушений.

Предполагается, что дисциплинарный арест назначается по решению командира воинской части или военного коменданта гарнизона, который обязан уведомить об этом командира военнослужащего, подвергнутого аресту. Военнослужащий имеет право давать объяснения, представлять доказательства об обстоятельствах грубого дисциплинарного проступка, за совершение которого может быть назначен дисциплинарный арест. Применение ареста может быть обжаловано военнослужащими в порядке, предусмотренном федеральными законами, общевоинскими уставами и иными нормативными правовыми актами РФ.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается не выплачивать денежное довольствие военнослужащим, находящимся под дисциплинарным арестом.