Центробанк объявил о положительной динамике международных резервов
Москва, 2 февраля 2023, 17:08 — REGNUM Центральный банк России отмечает рост международных резервов за неделю на 0,5%. Об этом говорится на сайте регулятора.
«Объём международных резервов по состоянию на 27 января составил 597,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 3,1 млрд долларов США», — уточнили в ЦБ.
Напомним, по состоянию на 20 января показатель равнялся 594,6 млрд долларов.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 году увеличить инвестиции в акционерный капитал на финансовом рынке.