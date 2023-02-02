Москва, 2 февраля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Центральный банк России отмечает рост международных резервов за неделю на 0,5%. Об этом говорится на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

«Объём международных резервов по состоянию на 27 января составил 597,7 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 3,1 млрд долларов США», — уточнили в ЦБ.

Напомним, по состоянию на 20 января показатель равнялся 594,6 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 году увеличить инвестиции в акционерный капитал на финансовом рынке.