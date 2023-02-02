Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение поставить Киеву танки Leopard 2, но отказался обсуждать вопрос об истребителях, опасаясь ответа Москвы, пишет Politico.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шольц боится не столько эскалации конфликта, сколько того, что НАТО и, в частности, США не вмешается, если Россия предпримет ответные меры против Германии», — отмечает издание.

Это является причиной, почему канцлер ФРГ настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты согласились поставить Киеву танки Abrams, прежде чем он снимет свое вето на поставку «Леопардов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольф категорически исключил возможность поставки Украине истребителей и других самолетов боевого назначения.

Также немецкий политик отметил, что все новые и новые требования Украины о поставках вооружения и техники являются предлогом для внутриполитических дебатов в Германии.

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