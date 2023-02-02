Законопроект о приостановке выплат мобилизованным на время дисциплинарного ареста внесен в Госдуму

Москва, , 16:43 — REGNUM Законопроект, которым предлагается не выплачивать денежное довольствие военнослужащим, находящимся под дисциплинарным арестом, внесли в Госдуму глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Поправками в закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» предлагается установить, что контрактникам и мобилизованным, в отношении которых в качестве меры дисциплинарного воздействия применен дисциплинарный арест, в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время денежное довольствие за период отбывания ареста не выплачивается.

Также предполагается, что порядок и особенности, связанные с применением дисциплинарного взыскания — дисциплинарный арест в отношении прапорщиков и мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, и граждан, призванных на военную службу по мобилизации в период мобилизации, за исключением офицеров, в период действия военного положения, в военное время определяются федеральным законом, а сам дисциплинарный арест назначается в установленные периоды и в отношении указанных военнослужащих командиром воинской части и начальником органа военной полиции.

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