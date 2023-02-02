Брюссель, , 16:48 — REGNUM Европейский союз выделит Киеву ещё 500 миллионов евро. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном 2 февраля в Брюсселе.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В преддверии саммита между Евросоюзом и Украиной Совет сегодня принял меры помощи в рамках Европейского фонда мира, которые предусматривают дальнейшую военную помощь Вооруженным силам Украины», — сказано в тексте.

В заявлении также отмечается, что поддержка будет включать в себя седьмой пакет военной помощи в размере 500 миллионов евро и новую меру помощи в размере 45 миллионов евро, направленную на поддержку усилий миссии военной помощи ЕС.

Ранее власти Соединённых Штатов решили передать $135 миллионов на восстановление экономики Украины и помощь Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Bloomberg Хал Брендс заявил, что правительство Соединённых Штатов изменило свою стратегию по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией.

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