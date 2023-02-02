Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Вашингтон на Украине столкнулся с противником иного уровня, чем в Афганистане и Ираке, поэтому изменит решение по поддержке Киева в случае необходимости прямого участия американцев в военных действиях. Об этом 2 февраля написал бывший командир танкового батальона армии США Р. Циммерман в статье для 19Fortyfive.

Инфраструктура Украины Иван Шилов © REGNUM

Он отметил, что США неплохо пережили затяжные конфликты в Ираке и Афганистане, где противниками были бедные государства третьего мира, которые располагали ограниченными ресурсами.

Автор уточнил, что большая часть жителей США готова воевать с Россией «до последнего украинца», но отрицательно относится к отправке американских военнослужащих на Украину, где их будет массово истреблять равный соперник.

«Западное население довольно непостоянно, когда дело доходит до принятия долгосрочных военных обязательств, которые могут привести к нормированию, падению благосостояния, возможному возвращению на военную службу и перспективам больших потерь», — подчеркнул офицер.

Он также добавил, что для руководства ЕС и США очень важно не поддаваться слепой вере в возможности своего оружия, при этом специалисты, которые участвуют в планировании, должны рассматривать стратегические цели и вызовы реалистично и непредвзято.

Как передавало ИА REGNUM, правительство США изменило свою стратегию по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией. Вооруженные силы России уничтожили под Краматорском пусковые установки MLRS и HIMARS.

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По информации минобороны России, с начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила уже более 3000 беспилотников ВСУ.

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Напомним, что заявление главы объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Киеву вряд ли удастся «вытеснить Вооруженные силы России», вызвало бурю негодования у властей Украины.