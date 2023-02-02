Красногорск, 2 февраля, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Присяжные приступили к обсуждению вердикта по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Они удалились в совещательную комнату в здании Мособлсуда.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и предполагаемый сообщник Фургала Андрей Карепов

Перед заседателями поставили более 30 вопросов, ответить на них нужно кратко, например, виновен подсудимый или нет, доказано что-либо или нет. Обсуждение может занять от нескольких часов до нескольких дней.

В Мособлсуде в Красногорске проходит выездная сессия с участием присяжных, дело слушается в Люберецком суде Подмосковья, передаёт Business FM.

Как сообщало ИА REGNUM, Фургала обвиняют в организации покушения и убийств предпринимателей в 2004–2005 годах, вину он не признаёт. Вместе с ним судят троих предполагаемых сообщников. В случае признания вины бывшего губернатора могут приговорить к пожизненному заключению.

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