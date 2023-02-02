Москва, 2 февраля, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Китайские автомобили в условиях фактического отсутствия конкуренции продаются в России по завышенным ценам, считает депутат Госдумы Валерий Селезнёв (ЛДПР).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2022 года рост авторынка Петербурга в массовом сегменте обеспечили автомобили LADA и машины китайских брендов.

«Пора на уровне ГД разобраться с ценообразованием на занявшие российский авторынок китайские автомобили. Насколько понимаю, исходная цена изготовителя сумасшедшего роста не испытывала, логистика доставки абсолютно прямая, очень понятная и счетная, затраты на маркетинг и рекламу в условиях фактического отсутствия конкуренции, вероятно, снизились. Возникает вопрос, из-за чьей алчности «китайцы» внутри России стали стоить как покинувшие рынок «европейцы», — отметил Селезнёв в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в 2022 году Китай стал крупнейшим импортёром автомобилей в Россию. За прошлый год количество ввезённых на территорию России китайских легковых автомобилей увеличилось на 40% и достигло 117 тысяч, написало РИА Новости со ссылкой на информацию Федеральной таможенной службы.