Путин прибыл в Волгоград на празднование юбилея победы в Сталинградской битве

Волгоград, , 16:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин 2 февраля прибыл в Волгоград, где примет участие в нескольких мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве.

Скульптура «Родина-мать зовёт!» Александр Куликов © ИА REGNUM

Президент возложит венок к Вечному огня в Зале воинской славы музея-заповедника «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. Кроме того, Владимир Путин выступит на торжественном концерте.

Также ранее сообщалось, что президент встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, а также с представителями патриотических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 февраля в Волгограде на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла церемония открытия бюстов Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского.

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