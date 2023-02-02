Волгоград, 2 февраля, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 февраля прибыл в Волгоград, где примет участие в нескольких мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве.

Александр Куликов ИА REGNUM Скульптура «Родина-мать зовёт!»

Президент возложит венок к Вечному огня в Зале воинской славы музея-заповедника «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. Кроме того, Владимир Путин выступит на торжественном концерте.

Также ранее сообщалось, что президент встретится с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, а также с представителями патриотических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 февраля в Волгограде на территории музея-панорамы «Сталинградская битва» прошла церемония открытия бюстов Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского.