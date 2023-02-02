Киев, 2 февраля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о создании «международного центра преследования за агрессию на Украине».

Иван Шилов REGNUM Боевик

Так, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским она заявила, что «Россия должна понести ответственность в судах, европейские и украинские прокуроры уже совместно работают».

«В качестве первого шага я рада объявить о создании международного центра преследования за агрессию на Украине», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России к годовщине специальной военной операции на Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что введённые ранее санкции подрывают экономику России. Только ограничение цен на российскую нефть, по словам фон дер Ляйен, «стоит» Москве около 160 млн евро в день.