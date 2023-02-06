На участие в программе «Плавучий университет» подано несколько тысяч заявок

Москва, , 18:55 — REGNUM В понедельник, 6 февраля, в России стартует Зимняя школа «Плавучего университета». В этом году на нее было подано 3725 заявок из 388 вузов 130 городов России.

Студенты © Сергей Мальгавко/РИА Новости

«Плавучий университет» — это годовой цикл работы по подготовке научно-исследовательских кадров: студентов, аспирантов и молодых ученых в области океанологии, морского природопользования, добычи полезных ископаемых на шельфе и сохранения морских экосистем. Мероприятия направлены на интеграцию участников в научное сообщество, их профориентацию и повышение квалификации, а также повышение интереса к российской науке, что соответствует целям Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным с 2022 по 2031 годы.

МГУ. Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

Научно-образовательная программа «Плавучий университет» ведёт свою историю более 30 лет. Сегодня, благодаря национальному проекту «Наука и университеты», проект осуществляется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и координации Московского физико-технического института, а также входит в список поддержанных инициатив Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития (2021–2030 гг.) ООН.

В последние годы, объединяя лучшие практики по подготовке научно-исследовательских кадров, организации привлекают всё больше заинтересованных студентов, готовых пройти высокий конкурсный отбор и все стадии исследования от постановки научной задачи, через морские экспедиции к публикации и выступлениям с полученными результатами.

«Мы очень рады такому высокому интересу студентов к морским исследованиям. Программа «Плавучего университета» растет, и если раньше мы активно искали студентов, чтобы рассказать им о своей науке, то в этом году спрос так высок, что студенты не только, как прежде, пройдут весной конкурс для участия в экспедиции, но и сейчас, на самом первом этапе, проводят дополнительный отбор — пишут мотивационные письма, чтобы принять очное участие в школе», — поясняет кандидат физико-математических наук Наталья Степанова — организатор Зимней школы «Плавучего университета».

Если в 2022 году школа «Плавучего университета» собрала около 1200 заявок и проводилась на шести площадках на базе научных и образовательных организаций, то в этом году мероприятие значительно расширило свою географию и охват — принять участие в Зимней школе «Плавучего университета» будет возможно на девяти площадках в семи городах России:

Московский физико-технический институт и Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН, Москва;

МГУ им. М. В. Ломоносова и Институт физики Земли РАН, Москва;

Высшая школа экономики, Москва;

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург;

Астраханский государственный университет, Астрахань;

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток;

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград;

Морской гидрофизический институт РАН и Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН», Севастополь;

Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону.

Каждая площадка объединит представителей региональных университетов, научных организаций и партнеров из индустрии.

Морской гидрофизический институт РАН mhi-ras.ru

Кроме того, на Зимней школе будут представлены новые научные направления: изучение опасных природных явлений, моделирование океана и ледовой обстановки, научные коммуникации. Несколько площадок школы будут представлять методы и исследования, связанные с использованием спутниковых данных. При этом в программе школы остаются и «традиционные» направления, такие как физическая океанография, геология и геофизика, морская биология, биогеохимия, природопользование и технические средства изучения океана.

Зимняя школа «Плавучего университета» завершит свои мероприятия 8 февраля, в День российской науки. Его отмечают в стране с 1999 года по случаю основания Российской академии наук и Академического университета (сейчас — Санкт-Петербургский государственный университет), учреждённых Петром I.

Отечественная наука является одним из стратегических приоритетов. Реализуемые в стране программы позволили нацелить лучшие коллективы на решение значимых для страны задач. Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Наука и университеты» направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса. Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

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