Bloomberg: Байден поменял стратегию по Украине для быстрого окончания конфликта

Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Правительство Соединённых Штатов изменило свою стратегию по Украине ради быстрого урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Хал Брендс.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конфликт на Украине вступает в новую фазу, и стратегия США претерпевает важные изменения», — говорится в статье.

По мнению автора, администрация американского лидера Джо Байдена наращивает поддержку Киева в надежде на окончательное дипломатическое урегулирование конфликта, не опасаясь эскалации. Журналист утверждает, что власти Америки обновляют свою стратегию по трём направлениям: более четкое определение американских целей конфликта, отправка Киеву более современного оружия и разрешение наносить удары по российским объектам в Крыму.

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Брендс считает, что Вашингтон пытается заставить Москву пойти на переговоры с Киевом угрозой серьезных потерь. По его мнению, в Белом доме не хотят, чтобы конфликт затянулся.

«Обновленная стратегия Байдена — это разумная попытка справиться с изменениями на поле боя и понять, как военные успехи могут способствовать урегулированию», — подытожил журналист, выразив неуверенность в том, что нынешняя стратегия сработает.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Москвы в Вене Дмитрий Любинский заявил, что Австрия сделала выбор в пользу обрушения отношений с Россией.

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