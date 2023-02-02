Москва, , 16:13 — REGNUM Вооружённые силы России в полном объёме получают ракеты различных типов. Об этом 2 февраля сообщил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что российским военнослужащим регулярно и в полном объёме поставляют ракеты различных типов, добавив, что в 2023 году объём поставок всех видов вооружения, военной и специальной техники существенно увеличится.

«Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение», — написал политик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Медведев назвал позором то, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждают поставки танков Киеву.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, российские силовики получат новую качественную и надежную технику, которой не страшны ни «Леопарды», ни «Абрамсы».

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