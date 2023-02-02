Госдума обсудит законопроект о гарантии прав кредиторов при банкротстве застройщиков

Москва, , 16:09 — REGNUM Законопроект о правовых гарантиях защиты прав кредиторов, не являющихся участниками строительства, при прекращении их залоговых прав в связи с передачей долгостроев публично-правовой компании «Фонд развития территорий», внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно положениям законопроекта, кредиторы, не являющиеся участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, чьи требования не удовлетворены в деле о банкротстве застройщика, предъявляют требования к фонду.

Законопроектом предусмотрено, что требования кредиторов, не являвшихся участниками строительства, по обязательствам, которые были обеспечены залогом прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, чьи требования не удовлетворены в деле о банкротстве, подлежат удовлетворению фондом независимо от того, завершено ли производство по делу о банкротстве застройщика на момент вступления в силу проектируемого федерального закона, в том числе вне рамок дела о банкротстве застройщика.

При этом в случае получения указанными лицами полного или частичного удовлетворения своих требований в ходе процедуры, применяемой в деле о банкротстве застройщика, либо полного или частичного удовлетворения своих требований фондом вне рамок дела о банкротстве застройщика сумма соответствующей выплаты подлежит соразмерному уменьшению.

Если производство по делу о банкротстве застройщика возбуждено до дня вступления в силу данных положений и на дату вступления в силу осуществлена передача имущества и обязательств, кредиторы, не являющиеся участниками строительства, по обязательствам, которые были обеспечены залогом, вправе не позднее 90 дней со дня вступления в силу данных положений предъявить требования к фонду в размере, установленном законодательством. Фонд производит расчеты с кредиторами в размере предъявленных требований в срок не позднее 60 дней со дня получения соответствующего требования. В сопроводительных материалах указано, что эти сроки обусловлены применяемыми в деле о банкротстве процедурами, направленными на установление и удовлетворение указанных требований, с учетом сложившейся правоприменительной практики.

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что нормы действующего закона об участии в долевом строительстве необходимо поправить для того, чтобы четко отрегулировать отношения «покупатель-продавец».

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