Киев, 2 февраля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Россия все быстрее адаптируется к западным санкциям, заявил 2 февраля на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен президент Украины Владимир Зеленский.

Ukraine Presidency/Global Look Press Владимир Зеленский

«Санкционный темп» Евросоюза замедлился, это необходимо исправить, добавил Зеленский.

Ранее Европарламент утвердил резолюцию с призывом к властям ЕС утвердить новый (десятый) пакет санкций против России максимально быстро.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что новые санкции могут быть введены к годовщине начала военной спецоперации России (24 февраля).