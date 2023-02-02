ЕС предложил Киеву участвовать в системе совместных закупок газа
Киев, 2 февраля 2023, 16:12 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Украине поучаствовать в системе совместных закупок газа Евросоюза. Соответствующее заявление прозвучало 2 февраля на пресс-конференции в ходе визита главы ЕК в Киев.
«Мы приглашаем Украину в нашу энергетическую платформу для совместных закупок газа», — сказала она.
Ранее эксперты отмечали, что Европейский союз пытается создать антирыночную структуру, которая будет централизованно регулировать закупки газа.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина готова предоставить свою газовую инфраструктуру в распоряжение Евросоюза.