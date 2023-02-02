Глава Еврокомиссии предложила Украине участвовать в системе совместных закупок газа

Киев, , 16:12 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Украине поучаствовать в системе совместных закупок газа Евросоюза. Соответствующее заявление прозвучало 2 февраля на пресс-конференции в ходе визита главы ЕК в Киев.

Урсула фон дер Ляйен © IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

«Мы приглашаем Украину в нашу энергетическую платформу для совместных закупок газа», — сказала она.

Ранее эксперты отмечали, что Европейский союз пытается создать антирыночную структуру, которая будет централизованно регулировать закупки газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина готова предоставить свою газовую инфраструктуру в распоряжение Евросоюза.