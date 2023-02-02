Лондон, 2 февраля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Немецкие следователи допускают, что газопроводы «Северный поток» могли быть взорваны одним из западных государств. Об этом 2 февраля пишет The Times со ссылкой на источники.

Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС Газоприемная станция газопровода «Северный поток — 2» в Любмине на северо-востоке Германии

По информации издания, следователи, ведущие расследование в Германии, «открыты к версиям, согласно которым западное государство осуществило подрыв с целью обвинить в этом Россию».

Отмечается, что за последние месяцы расследование инцидентов «мало продвинулось».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость представителей администрации президента США тому, что на «Северных потоках» произошли взрывы, говорит о причастности Белого дома к организации этого теракта.