Посол России: Австрия сделала выбор в пользу обрушения отношений

Вена, , 16:01 — REGNUM Австрия сделала выбор в пользу обрушения отношений с Россией, заявил 2 февраля в эфире «России 24» посол Москвы в Вене Дмитрий Любинский.

Дмитрий Любинский (с) РИА Новости

Решение о высылке дипломатов повредит авторитету Австрии как нейтральной площадки и возможного посредника, Россия сделает выводы, добавил он.

Ранее в МИД Австрии сообщили о высылке четырех российских дипломатов. В МИД России заявили, что причины такого решения указаны не были и что без ответа шаг Вены не останется.