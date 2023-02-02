Посол России в Вене: высылая дипломатов, Австрия теряет нейтралитет
Вена, 2 февраля 2023, 16:01 — REGNUM Австрия сделала выбор в пользу обрушения отношений с Россией, заявил 2 февраля в эфире «России 24» посол Москвы в Вене Дмитрий Любинский.
Решение о высылке дипломатов повредит авторитету Австрии как нейтральной площадки и возможного посредника, Россия сделает выводы, добавил он.
Ранее в МИД Австрии сообщили о высылке четырех российских дипломатов. В МИД России заявили, что причины такого решения указаны не были и что без ответа шаг Вены не останется.