Вологда, 3 февраля, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Спектакль-концерт «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются» прошёл на площади перед железнодорожным вокзалом Волгограда. Художественным руководителем проекта выступил советский и российский дирижёр, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации Юрий Башмет.

ИА REGNUM Спектакль-концерт «Живые и мертвые» по роману Константина Симонова

В спектакле приняли участие камерный ансамбль «Солисты Москвы» и представительный актерский состав: Илья Шакунов (телесериал «Первый отдел»), актер из «Молодежки» Максим Литовченко, Алексей Вертков (сериал «Угрюм-река»), Николай Чиндяйкин, Юрий Беляев, Иван Добронравов, Федор Малышев, Варвара Насонова, Владимир Кочетков, Александр Ведменский, Тамара Разореннова, Антон Ромм, Сергей Хачатуров и Евгений Дубовской.

Организаторы рассказали, что художественной основой спектакля-концерта стал роман Константина Симонова «Живые и мертвые», вторая часть которого, «Солдатами не рождаются», полностью посвящена Сталинградской битве. Уточняется, что место проведения спектакля-концерта также выбрано не случайно. Железнодорожный вокзал во время Сталинградской битвы стал одним из легендарных мест обороны Сталинграда, символом мужества и подвига защитников города, а фонтан «Бармалей» — символом Победы.

ИА REGNUM Спектакль-концерт «Живые и мертвые» по роману Константина Симонова

ИА REGNUM Зрители смотрят спектакль-концерт «Живые и мертвые» по роману Константина Симонова

Не случайно также и то, что слово Сталинград звучит на протяжении спектакля много раз: герои произносят его с трепетом, с надеждой, иногда — со злостью, которая была необходима солдатам перед решительным боем. После спектакля Юрий Башмет признался, что волгоградцы увидели проект в немного укороченном варианте (полную версию спектакля покажут 5 февраля в Москве в Театре Н. В. Гоголя), но это не помешало передать зрителю главную мысль, показать, какую огромную цену заплатил за нашу общую победу каждый из тех, кто ковал Сталинградскую победу.

ИА REGNUM Зрители на спектакле-концерте «Живые и мертвые» по роману Константина Симонова

Напомним, Юрий Башмет является автором масштабного проекта «Мост памяти» с участием камерного ансамбля «Солисты Москвы». С особенным трепетом после спектакля он рассказал о преданном поклоннике «Солистов Москвы»: два года назад участник Сталинградской битвы Евгений Куропатков, проходивший лечение в ковидном московском госпитале, услышал юношеский оркестр Бамшета и стал его преданным фанатом.

В августе 2022 года в Санкт-Петербурге юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета исполнил Седьмую симфонию Шостаковича в честь 80-летия её исполнения в блокадном Ленинграде.

Как сообщало ИА REGNUM, Сталинградская битва продолжалась двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе. Она развернулась на территории площадью около ста тысяч кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. В этом грандиозном сражении с обеих сторон на разных этапах боевых действий участвовало более 2,1 млн человек.

Сталинградская битва завершилась блестящей победой Красной армии и положила начало коренному перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и в целом во всей Второй мировой войне.

По информации Минобороны России, в ходе Сталинградской битвы фашистский блок потерял 25% сил, которые действовали на советско-германском фронте. Были разгромлены немецкие 4-я и 6-я танковая армии, румынские 4-я, 3-я и итальянская 8-я армии. Общие потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести составили порядка 1,5 млн человек, в связи с чем в Германии впервые за годы войны был объявлен национальный траур. Потери Красной армии составили около 1130 тысяч человек (из которых около 480 тысяч безвозвратные).

День 2 февраля 1943 года отмечается как день воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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