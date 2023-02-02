Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций к годовщине начала СВО
Брюссель, 2 февраля 2023, 15:54 — REGNUM Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России к годовщине специальной военной операции на Украине, сообщает 2 февраля Agence France-Presse со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Она уверена, что введённые ранее санкции подрывают экономику России. Только ограничение цен на российскую нефть, по словам фон дер Ляйен, «стоит» Москве около 160 млн евро в день.
Европарламент ранее рекомендовал членам Европейского союза как можно скорее утвердить десятый пакет антироссийских санкций.
Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти странам, которые установили ценовой потолок.
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