Фон дер Ляйен: ЕС подготовит новые санкции против России к 24 февраля

Брюссель, , 15:54 — REGNUM Евросоюз планирует ввести десятый пакет санкций против России к годовщине специальной военной операции на Украине, сообщает 2 февраля Agence France-Presse со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Северодонецк. ЛНР © Станислав Красильников/ТАСС

Она уверена, что введённые ранее санкции подрывают экономику России. Только ограничение цен на российскую нефть, по словам фон дер Ляйен, «стоит» Москве около 160 млн евро в день.

Европарламент ранее рекомендовал членам Европейского союза как можно скорее утвердить десятый пакет антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти странам, которые установили ценовой потолок.

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