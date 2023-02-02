Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки Франции и ФРГ говорить с РФ

Москва, , 15:57 — REGNUM Экс-советник президента по национальной безопасности США Джон Болтон сообщил о необходимости пресекать попытки Парижа и Берлина вести переговоры с Москвой в свете украинского конфликта. Такое мнение он выразил в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Джон Болтон © Алексей Дружинин/РИА Новости

Соответствующее видео было размещено в телеграм-канале «Шоу ВиЛ».

«Важно пресекать попытки французов, немцев или кого бы то ни было пытаться вести переговоры с Россией», — сказал американец, рассказав о важности оказания давления на Россию.

Отвечая на вопрос, касающийся того, что бывший американский госсекретарь Джеймс Бейкер обещал Михаилу Горбачеву не расширять Североатлантический альянс, Болтон отметил, что тот «пускался в рассуждения и пытался избежать конфронтации».

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Напомним, что в ходе диалога с российскими пранкерами экс-советник президента по национальной безопасности США также назвал заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева «русским империалистом».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление страны в 2023 году требуется 17 миллиардов долларов.

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